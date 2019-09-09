جوابات قصر الدوبارة ثاني روايات عبد الرحمن عباس

أصدرت دار سكرايب للنشر والتوزيع، رواية «جوابات قصر الدوبارة» للكاتب عبد الرحمن عباس، وذلك ضمن استعدادات الدار للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020.



وتدور أحداث رواية «جوابات قصر الدوبارة» في إطار اجتماعي يناقش أفكار المجتمع في الزواج والارتباط، كما تناقش الرواية صراع الرؤى بين جيلين فيما يتعلق بالحب، ونظرة المجتمع للزواج من امرأة أرملة.



وتشارك الرواية في معرض الجزائر الدولي للكتاب الذي بدأ اليوم وينتهي في 30 أكتوبر 2019.



يذكر أن الكاتب عبد الرحمن عباس صدر له في 2015 رواية «في مارس يبدأ كل شيء» والتي دارت ايضًا في إطار اجتماعي وناقشت مفهوم الصداقة والحب في فترة ما بعد ثورة يناير.

