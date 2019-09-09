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رياضة

السعودية تخصص حافلات لنقل المشجعات لمساندة المنتخب أمام اليمن

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 04:07 م
مشجعات سعوديات
مشجعات سعوديات
القسم الرياضي
يلتقي المنتخب السعودي بنظيره اليمن، غدا الثلاثاء على ملعب البحرين الوطني، في تمام الساعة السادسة مساء، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 و كأس آسيا 2023.

وخصص الاتحاد السعودي لكرة القدم للمرة الأولى حافلات لنقل المشجعات، لمساندة المنتخب السعودي أمام المنتخب اليمني في البحرين.

وتعتبر هذه المرة الأولي التي يتم فيها تخصيص وسيلة نقل للمشجعات السعوديات، بالإضافة إلى مدرج كامل داخل ملعب اللقاء.

ويذكر أن وصلت بعثة المنتخب السعودي صباح يوم الأحد، إلي المنامة بالبحرين، تختتم استعداداتها للمواجهة المرتقبة غدا.

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