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مرأة

5 أطعمة تساعدك على التخلص من الاكتئاب.. تعرف عليها

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 04:27 م
صدى البلد
قسم المرأه
يشكو البعض من شعوره بالإكتئاب دون أن يعرف أن استمرار الفجوة بينه وبين الناس، وانقطاع التفاهم بينه وبينهم تساهم في طول فترة معاناته من هذه الحالة، وبمفهوم علمي فإن الإكتئاب عبارة عن إضطرابات نفسية لها أعراض جسدية وسلوكية وعاطفية نتيجة لعوامل نفسية وبيولوجية وإجتماعية.

وهناك طرق عديدة للتخلص من الإكتئاب، وفي مقدمتها:
نوعية الطعام من أهم الأشياء التى يجب الإنتباه إليها لتجنب اليأس والحزن والإكتئاب، فنوعية الطعام لها تأثير على الصحة النفسية وإليكم أطعمة للتخلص من الإكتئاب وفقا لموقع boldsky

1- المحار
يعطي المحار شعورًا بالراحة والمزاج الجيد لما يحتوية من مادة الزنك الذى يساعد على اللإسترخاء والطمأنينة.

2- الشاى الأخضر
يحارب الشاي الأخضر الإكتئاب لما يحتوية من مواد مضادة للأكسدة ويساعد على إرتخاء الجسم.

3- الديك الرمي
يحتوي الديك الرومي على مادة التربتوفان التي تساعد على إفراز هرمون السعادة والراحة.

4- الكاجو والمكسرات
يحتوى الكاجو على مواد تقلل من القلق والإكتئاب والمكسرا الاخرى تحتوى على مادة الاوميجا 3 التى تساعد على محاربة الإكتئاب

5- الشكولاته الداكنة
هى أحد الأطعمة المهمة التى تساعد على التخلص من الإكتئاب فهى تحتوى على مادة تحفز إفراز السيروتونين بالجسم مما يساعد على تحسين المزاج والشعور بالراحة وعدم القلق.

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