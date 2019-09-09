هل تخصيص يوم عاشوراء بطعام محدد بدعة .. مستشار المفتي يرد

قال الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، إن تخصيص طعام معين فى يوم عاشوراء لا حرج فيه، منوها بأن العادات من الأمور المباحة ما لم تصطدم بنص شرعى.



وأضاف عاشور، فى لقائه بإحدى الفضائيات، أن تخصيص طعام معين طالما كان طعاما حلالا ولا شيء فيه فليس هناك حرج، فمثلا المصريون يأكلون "الفتة" فى الأعياد، وعندما يأتي يوم عاشوراء يصنعون أكلة معينة تسمى "عاشوراء" وهذا من العادات التى لا تخالف الشرع.



من جانبه قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن التوسعة على الأهل والعيال يوم عاشوراء سنَّةٌ نبوية جليلة؛ قوَّاها كبار الحُفَّاظ، وأخذ بها فقهاء المسلمين على اختلاف مذاهبهم الفقهية، وجرت عليها عادة جماهير الأمة عبر الأمصار والأعصار.



وتابع: جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث جماعة من الصحابة؛ منهم: جابر بن عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وأبو هريرة، وأبو سعيد الخدري، وعبد الله بن عمر، رضي الله عنهم.

