انتحار نجمة تلفزيون أطفال شنقا داخل منزل أسرتها ..صور

انتحرت نجمة تلفزيون الأطفال "ميا ليسيا نايلور"، شنقًا عن عمر 16 عامًا داخل منزل أسرتها، وذلك وفقًا للطب الشرعي البريطاني.





وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، تم نقل الممثلة بقناة "سي بي بي سي" إلى المستشفى بعد أن عثرت عليها والدتها "زينا بيجس"، 46 عاما، مشنوقة في منزل أسرتها في جنوب نورويد بجنوب لندن، حيث أعلنت وفاتها بعد فترة وجيزة.





وكانت الممثلة التي انتحرت، كانت على وشك الحصول على شهادة الثانوية العامة، إلا أن والديها تلقيا مكالمة هاتفية من المدرسة مؤخرًا قائلة إن درجاتها أقل من المتوقع.





وبعد تدني المستوى الدراسي "ميا" حظرتها ومنعتها أسرتها من حضور إحدى الحفلات، حيث قضت تلك الليلة قبل وفاتها في مشاهدة فيلم مع أسرتها تضمن مشهدًا للانتحار.





وكانت نايلور ظهرت مع الممثلة إميلي أتاك و المغنية فلور إيست والمذيعة تيس دالي في برنامج بقناة الأطفال.



