ملكة بريطانيا تصدق على قانون يمنع الخروج بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي



وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية أن هذا الإجراء التشريعي أصبح قانونا قبل ساعات من انعقاد جلسة مجلس العموم البريطاني اليوم والتي أعلن متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه سيتم خلالها تعليق عمل البرلمان حتى يوم 14 من أكتوبر المقبل.



يذكر أن بريطانيا تحاول تفادي خيار الخروج بدون اتفاق من "بريكست" مع قرب الموعد المقرر لمغادرتها للاتحاد الأوروبي، وذلك لما سيترتب عليه من عواقب اقتصادية سيئة للبلاد.

صدقت ملكة بريطانيا الملكة إليزبيث الثانية، اليوم /الإثنين/، على قانون يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 31 من أكتوبر المقبل.