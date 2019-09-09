مران استشفائي لـ لاعبي الأهلي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات استشفائية، اليوم، على ملعب التتش، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر؛ للنزول بالحمل التدريبي والتخلص من الإجهاد، قبل سفر بعثة الأهلي إلى غينيا الاستوائية، صباح الأربعاء المقبل؛ في رحلة طيران تستغرق 12 ساعة، يتخللها ساعتان للترانزيت في مطار أديس أبابا.



واشتمل المران على الجري حول الملعب، مع خوض فقرة مطــولة للكرة الطائرة، بمشاركة رباعي حراسة المرمى؛ محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلى لطفي وأحمد طارق.



وجاء ذلك بعد مران الفريق الذي أقيم أمس، الذي شهد تقسيمة بطــول الملعب بمشاركة حارسين اثنين؛ لتجهيز جميع اللاعبين قبل رحلة غينيا.



ويواجه الأهلي نظيره، كانو سبورت، يوم 14 من سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. ويرأس بعثة الأهلي طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة.



