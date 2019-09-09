حسام مهران يتفقد المدينة الجامعية لطالبات الأزهر بسوهاج استعدادا للعام الجديد

تفقد حسام مهران مدير المدن الجامعية بجامعة الأزهر، اليوم مبنى المدينة الجامعية للطالبات بسوهاج وذلك لمتابعة الإجراءات النهائية استعدادا لتشغيل المدينة مع بداية العام الدراسى الجديد.



كما تفقد مدير المدينة، المطبخ الخاص بالمدينة الجامعية للطالبات بسوهاج والذي يستوعب تجهيز وإعداد وجبات غذائية لحوالى 1050 طالبة بثلاثة مبانى بالمدينة الجامعية للطالبات بسوهاج.



وشدد حسام مهران على ضرورة الالتزام ومراعاة معايير النظافة المتعارف عليها من أجل استقبال الطالبات فى العام الدراسي الجديد.



يأتي ذلك فى إطار خطة الجامعة للتأكد من جاهزية كافة المباني التحتية سواء بالمدن الجامعية أو الكليات وذلك من أجل ضمان الاستعداد المميز لاستقبال العام الجامعي الجديد.