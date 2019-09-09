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رياضة

بديلا لأحمد جلال إبراهيم.. إسماعيل يوسف رئيسا لبعثة الزمالك في السنغال

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 08:20 م
إسماعيل يوسف
إسماعيل يوسف
منتصر الرفاعي -ملك موسى
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك إسناد رئاسة بعثة فريق الكرة المتجهة للسنغال إلى إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة بدلًا من أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق جينيراسيون السنغالي في لقاء الذهاب لدور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر له يوم ١٤ سبتمبر الجاري .

ومن المقرر سفر بعثة الفريق الأبيض إلى السنغال فجر يوم الأربعاء المقبل.

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