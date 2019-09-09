طريقة عمل النودلز الصينى .. 7 وصفات متنوعة أبرزها بالدجاج والصويا صوص

طريقة عمل النودلز الصينى لـ غادة جميل

طريقة عمل النودلز الصينى بالدجاج لغادة جميل

طريقة عمل النودلز الصينى بالخضار لـ أميرة شنب

ثوم مفروم

نودلز

بيض مسلوق



طريقة عمل نودلز الصينى بالخضار :

* شوحى الثوم مع الزيت ثم ضعى الكوسة و شوحيه جيدا ثم ضيفى البروكلى المسلوق

* ضيفى اليها الجزر و الكرنب و قلبى جيدا ثم ضيفى الصوصات و يقلبوا جيدا

* ضيفى النودلز المسلوقة و قلبي حتى تتجانس المكونات تماما ثم تقدم ساخنة .



طريقة عمل النودلز الصينى بالصويا صوص لـ أميرة شنب .

مقادير النودلز الصينى بالصويا صوص

ماء

نشا

مرقة

بصل اخضر شرائح

نصف كوب صويا صوص

توابل صينى

ملح

زيت سمسم

جنزبيل طازج مبشور

لحمة بتلو شاورما

ثوم

نودلز

ماء مغلى



طريقة عمل نودلز الصينى بالصويا صوص :

* ضعى الماء المغلى على النودلز و اتركيها تنضج وشوحى اللحم مع زيت السمسم والنشا.

* ضيفى التوابل الصينى و البصل و الثوم و الجنزبيل و الصويا صوص

* ضيفى النودلز الى الخليط و تقلب ثم تقدم .



طريقة عمل النودلز الصينى بالدجاج والخضار للشيف شربيني

مقاديرالنودلز الصينى بالدجاج والخضار:

بصل فلفل ألوان

صدور دجاج

مرقة

كرفس جزر

نودلز

زبدة

ملح – فلفل



طريقة عمل النودلز الصينى بالدجاج والخضار :

* ضعي طاسة على النار بها قليل من الزبدة

* قطعي البطل والكرفس والجزر وضعيهم في الزبدة مع الملح والفلفل اضيفي صدور الدجاج المقطعة مكعبات قلبي الخليط قليلا

* اضيفي المرقة واتركيها حتى تغلي

* اضيفي النودلز واتركيها لتغلي مرة أخرى ثم ارفعيها عن النار وقدميها ساخنة



طريقة عمل النودلز الصينى باللحم وسام مسعود

مقادير النودلز الصينى باللحم :

نودلز

100 جرام بيف ستيك

2 كوب مرقة لحمة

ملعقة كبيرة سكر بنى

ملعقة كبيرة صويا صوص

فص ثوم مفروم

جنزبيل مبشور فريش

جنزبيل بودرة كزبرة ناشفة

حزمة سبانخ صغيرة

نصف كوب مشروم شرائح

فلفل اسود

كزبرة خضراء

بصل اخضر



طريقة عمل النودلز الصينى باللحم :

* نقلب الصويا صوص مع السكر والجنزبيل البودرة مع الكزبرة الناشفة و فلفل اسود و الثوم ثم نتبل اللحم به ، وبعد ذلك نقوم بتحمير اللحم فى طاسة ساخنة على النار .

* نسلق النودلز فى مرقة مع الجنزبيل الفريش ثم ترفع و تصفى .

* نرفع المشروم و السبانخ و ملح و بشر ليمون مع جزء من التتبيلة في طاسة ساخنة و يقلبوا جيدا .

* نضع النودلز مع اللحم والمشروم والسبانخ و يقلبوا جيدا ثم يوضعوا فى طبق التقديم بجانب البصل الاخضر أو الكزبرة الخضراء .



طريقة عمل النودلز بالجمبرى لـ رانيا الجزار

مقادير النودلز بالجمبرى :

نودلز

أرز

ملعقة كبيرة صويا صوص لايت

ملعقة كبيرة اويستر صوص

2 ملعقة كبيرة كاري

ملعقة كبيرة زيت سمسم

ثوم مفروم

فلفل احمر حار شرائح

زنجبيل طازج مبشور

بصلة شرائح فلفل الوان

4 بصل أخضر

جمبرى جامبو بالقشر

بيضة كبيرة مخفوقة

كزبرة خضراء

زيت

ملح فلفل أسود



طريقة عمل النودلز بالجمبرى :

* رشي ملح وفلفل على الجمبرى و يشوح فى الزيت على نر متوسطة .

* انقعى النودلز فى ماء ساخن لمدة 5 دقائق ثم تصفى .

* اخلطى الصويا صوص والأويستر صوص والكاري وزيت السمسم .

* ارفعى الجمبري ثم يشوح البصل مع الثوم والشطة والجنزبيل .

* اضيفي الفلفل الرومى على النودلز وقلبى جيدا ثم خليط الصويا مع الاويستر صوص وانتظرى قليلا .

* ضعى البيضة وقلبى جيدا ثم نضع الجمبري ثم باقي خليط الاويستر صوص .

* ضعى البصل الأخضر والكزبرة وقلبى جيدا ثم ضعيها في طبق التقديم مع النودلز وتقدم ساخنة.

زيت سمسم

يعدمن الأصناف التى انتشرت حديثا فى المجتمع المصرى والعربى وهو عبارة عن أحد أنواع الشعرية المصنوعة من عجينةذات المذاق المطاط المميز، مما جعل الأطفال والكبار يقبلون عليها، لذا تسعى الكثير من الامهات لتعلمبوصفات متعددة تحتوى علىلإمداد افراد الاسرة بوجبة صحية.نقدم لكمبـ 7 وصفات متنوعة أبرزهامقاديرصويا صوصكاتشبماءنشازيت سمسمفصوص ثومبصل أحمرفلفل ألوانجزركرنب سلطة* يخلط الصويا مع الكاتشب ثم يضاف فص ثوم* يذوب النشا ثم يضاف على الصوص ثم يرفع على النار حتى يثقل الصوص* في وعاء على النار يوضع زيت السمسم ويشوح فيه الثوم المفروم* ثم يضاف الجنزبيل ثم الجزر وتشوح جيدا ثم يضاف البصل ويشوح جيدا* يضاف الكرنب ويقلب جيدا ويوضعوتقلب جيدا مع الخضار والصوص والسمسم .مقاديرربع كيلو صدور دجاج مقطعة شرائح2 كيسملعقة صغيرة زيت ذرةبصلة مقطعة شرائح2 فص ثوم مفروم1 فلفل ألوان مقطعة شرائحكوب ماءمرقة3 ملعقة ك صويا صوصملعقة ك صوص حارملعقة ك خلملعقة ك سمسمملعقة ك نشاملعقة ك زيت سمسمملعقة ص سكر بنى* احضري إناء عميق، ثم ضعي الزيت على نار متوسطة ثم شوحي* اضيفي البصل والثوم والفلفل الرومي استمري في التقليب لمدة 5 دقائق أو حتى تذبل المكونات* اضيفي خليط الخضروات، واستمري في التشويح لبضعة دقائق* اضيفى الماء ومكعب مرقةوالصويا صوص والصوص الحار والخل وزيت السمسم والسكر البني* اتركي المكونات لبضعة دقائق أو حتى الغليان* قلبي النشا مع ملعقة كبيرة من الماء البارد، ثم ضيفيه إلى المرقة* استمري في التقليب حتى يغلظ قوام الصوص، ثم ارفعي الإناء من على النار* قومي بوضعفي إناء به ماء مغلي ومملح اتركيه لبضعة دقائق قليلة أو حتى يطرى* صفيجيدًا من الماء واضيفي إليها قليل من زيت السمسم قلبيها* ضعيفي طبق التقديم .. اسكبي فوقها الفراخ وانثري السمسم قدميها ساخنةمقاديركوسة مبشورةجزر مبشوربروكلى مسلوقكرنب احمر مبشوروسترشاير صوصاويستر صوص