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أخبار البلد

القيد بنقابة التمريض.. الشروط والأوراق المطلوبة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 08:56 م
التمريض
التمريض
محمد غالي
قالت نقابة التمريض، إن الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة، أصدرت تعميم لكل مديريات الصحة بالمحافظات، للتأكيد على عدم تكليف أفراد هيئة التمريض بالعمل بالأقسام غير التمريضية، مثل: المعامل، الأشعة، الصيدلية، المطبخ، المغسلة، وغيرهم، وتفرغهم فقط للأعمال التمريضية خاصة بالأقسام الحرجة، للعجز الشديد الذى تعانى منه بعض الأماكن الحرجة.

أوضحت النقابة، فى بيان، أن ذلك يأتى نظرا لما تلاحظ من قيام بعض المستشفيات بعدم الالتزام بما تم نشره سابقا، وتكرار الشكاوى التى ترد من أفراد هيئة التمريض، من تكليفهم بأعمال غير تمريضية، لافتة إلى ضرورة الاستفادة منهم بالأقسام الحرجة كأولوية أولى لسد العجز، وعدم استلام عهد لا يستخدمها التمريض فى تقديم الخدمات الصحية.

الأوراق المطلوبة للقيد للمرة الأولى بالنقابة:

صورة من المؤهل الدراسي.
صورة من الفيش الجنائي موجه لوزارة الصحة.
صورة البطاقة الشخصية.
عدد 2 صورة شخصية .
رسوم القيد بالنقابة 615 جنية مصري .

خطوات القيد بوزارة الصحة لترخيص مزاولة المهنة:
صورة من إيصال رسوم القيد بالنقابة .
أصل المؤهل الدراسي
أصل الفيش الجنائي موجه لوزارة الصحة.
صورة البطاقة الشخصية .
عدد 6 صورة شخصية بالزى الرسمي .
أصل شهادة الميلاد .
قسيمة الزواج بالنسبة للمتزوجين .

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