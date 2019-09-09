عيشة وهوية.. مبادرة من جامعة حلوان لتطوير عشوائيات عرب راشد.. صور

نظمت جامعة حلوان برنامج مبادرة تطوير عشوائيات عرب راشد "عيشة وهوية ".



يأتي ذلك فى إطار خطة الجامعة الاستراتيجية التي تستهدف تنمية البيئة وخدمة المجتمع المحيط والمساهمة فى توفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة 2030.



وشمل البرنامج افتتاح أعمال التطوير بمدرسة سالم حسن طماعة الابتدائية ومتابعة أعمال طلاب كلية التربية الفنية لتجميل سور نادى عرب راشد فضلا عن قيام جامعة حلوان بإهداء و زراعة عدد من الأشجار بالمنطقة بالتعاون مع حي حلوان.



وتتضمن المبادرة تنفيذ جداريات فى حب مصر على الأسوار، إلى جانب حملات الوقاية من تعاطي المخدرات للشباب، والورش التدريبية للصناعات الصغيرة، وعقد ندوات للتوعية بمبادرة محو الأمية، وحملات نظافة البيئة والزراعة، وتجميل المنطقة، وحملات طبية وتوعية صحية، وقوافل طبية.



كما نظم مركز تعليم الكبار بكلية التربية جامعة حلوان ورش عمل لمحو الأمية للأسر بالمنطقة و نظمت كلية الطب ورش عمل للتوعية ضد السلوكيات الصحية والطبية الخاطئة مثل ختان الإناث والعدوى من الأمراض ونظمت كلية التربية الفنية ورشة عمل لتعليم الأسر الحرف اليدوية المختلفة لإيجاد مصادر دخل إضافية.



وعلى مدار اليوم قام أعضاء صندوق مكافحة الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بتوعية الأسر بسبل الوقاية من مخاطر الإدمان وتصحيح المفاهيم المغلوطة المروجة للإدمان وكيفية الاكتشاف المبكر لحالات التعاطي لدى الشباب والمراهقين.

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‎يذكر أن فعاليات المبادرة اليوم تحت إشراف ا الدكتورة سناء حجازي منسق ملف العشوائيات بالجامعة ووكيل كلية الخدمة الاجتماعية الأسبق، وبمشاركة الكليات المختلفة بالجامعة حيث يمتد العمل إلى نهاية العام الحالى .