سينبوري المصري يصل القاهرة فجر الثلاثاء

يصل إلى مطار القاهرة الدولي فجر غدا الثلاثاء الدولي البوركينابي سعيدو سينبوري لاعب خط وسط النادي المصري وذلك بعد ختام معسكر منتخب بلاده بالمملكة المغربية والذي خاض فيه مباراتين وديتين أمام كل من المنتخب المغربي والمنتخب الليبي.



ويتوجه اللاعب فور وصوله إلى بورسعيد ، حيث سيؤدي مع فريق المصري مرانه الأخير عصر غدًا الثلاثاء قبل التوجه إلى زنجبار لملاقاة فريق ماليندي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني للنسخة السابعة عشر من البطولة الكونفيدرالية في المباراة المقرر إقامتها الأحد المقبل على ستاد عمان بزنجبار.



