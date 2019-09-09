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أخبار البلد

رانيا يحيى: أتمنى رؤية المرأة المصرية رئيسة الحكومة أو الدولة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 10:57 م
دكتورة رانيا يحيى
دكتورة رانيا يحيى
أمل مجدى
عبرت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومى للمرأة عن سعادتها بالخطوة الهامة التى خطتها المرأة الإماراتية بحصولها على نصف مقاعد المجلس الاتحادي القادم .

وقالت يحيى فى تصريحات خاصة لصدى البلد أثق فى قدرات المرأة المصرية والعربية ونحن مع تمكين المرأة أينما كان .

وأضافت عضو القومى للمرأة هناك صحوة عربية وحالة من التنافس الشريف بين الدول العربية وبعضها تجاه تمكين المرأة .

وأشارت لأنه ليس غريبًا على الإمارات هذه الخطوة بل سبقتها الكثير من الخطوات فى صالح المرأة وأيضًا مصر والسعودية ولبنان وتونس يعملون على ملف المرأة بشكل كبير .


ونوهت لأمنيتها بأن تصل المرأة المصرية والعربية لمنصب رئيس الحكومة ورئيس الدولة لأننا لسنا أقل من دول أفريقية بها المرأة وصلت لرئاسة البلاد .

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