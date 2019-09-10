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فن

تطورات الحالة الصحية لـ عاصي الحلاني بعد نقله للمستشفى

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 12:03 ص
عاصى الحلانى
عاصى الحلانى
سعيد فراج
تعرض الفنان اللبناني عاصي الحلاني، للإصابة بعد سقوطه من فوق ظهر حصانه بمزرعته، خلال ممارسته رياضة الفروسية المحببة إليه، الاثنين، ونقل على أثرها لأحد مستشفيات لبنان لتلقي العلاج.

وأفادت تقارير صحفية لبنانية، أن عاصي الحلاني يتلقى علاجه حاليًا بقسم الطوارئ بمستشفى الرياق في لبنان، وأن حالته الصحية أصبحت مستقرة، ولم يتعرض سوى لكسر في إصبعه.

يذكر أن آخر أعمال عاصى الحلانى أغنية بعنوان "اضحكي" من إنتاج شركة روتانا وتم طرحها في العام الجاري وحققت 3 ملايين مشاهدة على اليوتيوب.

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