أسهل طريقة لعمل البسيسة

يعشق الكثير من الأشخاص تناول البسيسة ومنهم من يفضل تناولها عن الكيكة التقليدية ،كما أنها مفيدة بشكل كبير للجسم ،وأسهل فى اعدادها ،لذلك تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل البسيسة بشكل سهل وسريع.



مقادير البسيسة :



2 كوب دقيق

2 كوب دقيق ذرة رشة ملح

باكو بيكنج بودر

2 كوب عصير برتقال

كوب زيت

ملعقة صغيرة بيكنج صودا

2 كوب سكر

4 بيضات

فانيليا

بشر برتقال



طريقة تحضير البسيسة :



* يضرب في الخلاط الزيت والبيض وعصير البرتقال والفانيليا وبشر البرتقال



* يخلط دقيق الذرة مع الدقيق والبيكنج بودر والبيكنج صودا والملح



* يضاف خليط عصير البرتقال لخليط الدقيق ويقلب كل الخليط



* يصب الخليط في صينية مدهونة بالزيت ومرشوشة بالدقيق



* يصب الخليط في الصينية ويوضع في الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج .