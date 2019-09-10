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فن

بصحبة وفاء عامر وإسعاد يونس.. آيتن عامر تطلب آراء الجماهير في حلقة برنامج صاحبة السعادة

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:25 ص
ايتن عامر و اسعاد
ايتن عامر و اسعاد يونس و وفاء عامر
القسم الميدانى
نشرت الفنانة ايتن عامر صورة تجمعها مع شقيقتها الفنانة وفاء عامر والاعلامية إسعاد يونس، عبر من خلال حسابها الشخصى عبر حسابها على انستجرام".

وعلقت ايتن عامر على الصورة :" الحلقة هتبدأ دلوقتى على قناة dmc اتفرجوا بقا و مستنية رأيكوا فى الحلقة ".

وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :" عسل اووى - ايه القمرات دى - بحبكوا جدا ".

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