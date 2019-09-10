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فن

أول يوم دايت النهاردة.. شيكو يشعل إنستجرام بتعليق ساخر.. شاهد

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:22 ص
الفنان شيكو
الفنان شيكو
القسم الميدانى
نشر الفنان شيكو صورا جديدة له عبر حسابه على انستجرام ".

وعلق شيكو على الصورة، كاتبا: " اول يوم دايت النهاردة ".

وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : "بالهنا والشفا - دايت الابطال - عاش يا وحش".

على جانب آخر، ينتظر شيكو عرض مسلسله الجديد «اللعبة»، والذي كان من المفترض عرضه في الموسم الرمضاني الماضي. 

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اول يوم دايت انهاردة 💪💪

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