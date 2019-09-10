أول يوم دايت النهاردة.. شيكو يشعل إنستجرام بتعليق ساخر.. شاهد

نشر الفنان شيكو صورا جديدة له عبر حسابه على انستجرام ".وعلق شيكو على الصورة، كاتبا: " اول يوم دايت النهاردة ".وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : "بالهنا والشفا - دايت الابطال - عاش يا وحش".على جانب آخر، ينتظر شيكو عرض مسلسله الجديد «اللعبة»، والذي كان من المفترض عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.