مدرب حراس الأهلي السابق يكشف تأثير السوشيال ميديا على قرارات مجلس الخطيب

اكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، ان السوشيال ميديا لا تؤثر على قرارات مجلس ادارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب كما يتردد.



وقال سليمان في تصريحات لبرنامج " الماتش "، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد " إدارة الأهلي لا تتأثر بما يدور بالسوشيال ميديا، واكبر دليل على ذلك ان لاسارتي استمر على رأس القيادة الفنية عقب الخسارة امام صن داونز بخماسية رغم الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها.



واردف : الهجوم عقب الخروج من كأس مصر كان أقل ورغم ذلك رحل لاسارتي.