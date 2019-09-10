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فن

العرض الخاص لـ فيلم Joker يشعل مهرجان تورنتو السينمائي الدولي .. صور

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:16 ص
برادلي كوبر و خواكين
برادلي كوبر و خواكين فينيكس
شروق إبراهيم
أقيم أمس الاثنين العرض الخاص لفيلم Joker ضمن فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته الـ 44، بحضور ابطاله وسط اجواء مشتعلة.

وظهر النجم العالمي برادلي كوبر اثناء مداعبته لـ بطل الفيلم خواكين فينيكس والنجم العالمي روبرت دي نيرو على السجادة الحمراء.

تدور أحداث فيلم الجوكر Joker حول القصة الحقيقية لـ آرثر فليك، الذي يعيش في مدينة جوثام، ويتعرض لعدة ضغوطات نفسية
وظروف تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

وفيلم الجوكر Joker من بطولة الممثل الأمريكي جواكين فينيكس، روبيرت دي نيرو، وزازي بيتز، ومارك مارون، وبيل كامب، وبراين كالين ومن إخراج تود فيليبس.
العرض الخاص لـ فيلم Joker يشعل مهرجان تورنتو السينمائي الدولي .. صور
العرض الخاص لـ فيلم Joker يشعل مهرجان تورنتو السينمائي الدولي .. صور
العرض الخاص لـ فيلم Joker يشعل مهرجان تورنتو السينمائي الدولي .. صور
العرض الخاص لـ فيلم Joker يشعل مهرجان تورنتو السينمائي الدولي .. صور
العرض الخاص لـ فيلم Joker يشعل مهرجان تورنتو السينمائي الدولي .. صور

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