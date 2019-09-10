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رياضة

مدرب الأهلى يكشف الأسرار: منعت رحيل الشناوى وفايلر رفض ضغوط الخطيب .. فيديو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:35 ص
فايلر مدرب الأهلى
فايلر مدرب الأهلى الجديد
عمرو الحلوانى
قال طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، إنه ساهم في إقناع محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأحمر بالبقاء في النادي وعدم الرحيل إلى نادي النصر السعودي.

وأشار طارق سليمان، في تصريحات لبرنامج " الماتش " المذاع عبر قناة صدى البلد، إلى أنه نصح الشناوي بالبقاء في الأهلي لأن الأجواء تساعده على النجاح، وهو ما اقتنع به اللاعب ورفض الرحيل للنصر السعودي، الذي طلب الحصول على خدماته بشكل رسمي.

وأوضح مدرب حراس الأهلي السابق أن المدير الفني الحالي رينيه فايلر هو السبب في رحيله عن النادي بتمسكه باستقدام مدرب حراس أجنبي.

وأضاف: "إدارة النادي ضغطت من أجل استمراري بعد النجاحات التي حققتها مع الحراس بالفترة الماضية ولقناعتهم بدوري، لكن فايلر تمسك بمدرب حراس أجنبي وهو ما انصاعت له الإدارة في النهاية وتقرر رحيلي وهذا الأمر معتاد وطبيعي في كرة القدم".

وتابع: "الانتقادات التي وجهت لي شخصية وجزء كبير منها ينم عن جهل بتدريبات حراس المرمى، كما أن الإشادة بالشناوي وإرجاع ارتفاع مستواه لوجوده مع المنتخب كانت موجهة ضدي أيضا وهدفها التقليل من عملي".

وقال: "لم يتحدث معي أي من مسؤولي اتحاد الكرة بشأن عملي بالمنتخب الأول، والفرصة متاحة للجميع بلا شك وهناك من يستحقون الفرصة بالإضافة إلي، مثل سعفان الصغير ومصطفى كمال".

وأوضح أن "إدارة الأهلي لا تتأثر بمواقع التواصل الاجتماعي، فالانتقادات كانت كبيرة ضد لاسارتي بعد الهزيمة من صن داونز لكن النادي تمسك به وقتها، لأن الإطاحة به كانت ستؤدي لخسارة الدوري أيضا وفي النهاية رحل بعد الخروج من الكأس".

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