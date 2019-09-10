شاهد.. منة فضالي في أحدث ظهور لها عبر انستجرام

نشرت الفنانة منة فضالى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة ظهرت فيها برفقة مجموعة من اصدقائها فى أحد المطاعم.وعلقت منة فضالى على الصورة،قائلة:"الحبايب بقى بحبكم اوى يعنى".وتفاعل متابعو منة فضالى مع الصورة : احييكى على دورك فى مسلسل قيد عائلى , الله يسعد اوقاتك , مبروك لقيد عائلى تحفةيذكر أن أحدث أعمال منة فضالى الدرامية مسلسل "قيد عائلى" الذى يتم عرضه حاليا على شبكة قنوات DMC و المسلسل من بطولة صلاح عبدالله, عزت العلايلى، بوسى وميرفت امين.