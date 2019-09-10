شركات الهواتف الذكية تدمج برامج خبيثة ضمن أجهزتها .. تعرف على التفاصيل

اكتشف خبراء من فريق الأمن التابع لشركة جوجل "Google" الأمريكية، ثغرة خطيرة في تطبيق المراسلة الفورية القصيرة واتساب "WhatsApp"، مما سمح للمتسللين بقراءة الدردشات الخاصة لمستخدمي نظام التشغيل iOS، مما أدى ذلك إلى خلافًا قائم بين العملاقين التقنيين.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "financial express" الهندية، تم اكتشاف هذه الثغرة الأسبوع الماضي بواسطة "آيان بير"، الباحث في فريق الأمن "بروجيكت زيرو" التابع لـ"جوجل"، وحذر من أن مستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام "آي.أو.إس" iOS معرضون لتهديد المتسللين بشكل خطير، وأوضح أنه إذا تمكن المتسللون من الوصول إلى دردشات "واتساب" Whatsapp، فسيتمكنون من اخترق الرسائل النصية العادية.



وتكمن الثغرة في أن بعض هذه البرامج الضارة المثبتة مسبقا، يمكنها تنزيل برامج ضارة أخرى في الخلفية، ثم الانتقال إلى موقع ويب مصاب بفيروسات، ويقوم بعد ذلك بتنفيذ عمليات احتيال بواسطة الإعلانات، والسيطرة على الجهاز المصاب، ويصبح لديها القدرة على الوصول إلى ملفات الوسائط وتسجيل المواقع من خلال الدردشات.



وتقول شركة "Apple" إن عدد هذه المواقع كان أقل من اثني عشر موقعًا، بينما قال تقرير صادر عن موقع TechCrunch" التقني، في الأسبوع الماضي، إن المواقع المتأثرة مع التركيز على استهداف مجتمع اليوغور في الصين، ومن المثير للقلق أن الثغرة استهدفت مجتمعًا محددًا.



وتم تحذير مستخدمي هواتف iOS، من فتح أي رابط لأي موقع ويب يتم تداوله في الرسائل، كما تم نصح المستخدمين بتحديث أحدث نظام تشغيل من Apple على أجهزتهم، كما يجب عليهم أيضًا عدم فتح أي بريد إلكتروني ضار أو أي موقع ويب معتمد يمكن أن يجعلهم عرضة للمتسللين.



وفي الوقت نفسه، اتهمت شركة أبل "جوجل"، بـإثارة مخاوف المستخدمين، وأوضحت ادعاء الأخيرة بأن المواقع الإلكترونية كانت تعمل لمدة عامين فقط، ولكنها بدلًا من ذلك قالت إنها تعمل منذ حوالي شهرين فقط.



وليس من الواضح ما إذا كانت أجهزة Android أيضًا معرضة للاختراق أما لا، وأشارت التقارير أيضًا إلى أن أجهزة Windows و Android قد تكون معرضة للخطر من قبل نفس المواقع التى تهاجم هواتف آيفون.



وعلى الرغم من تحذير "جوجل"، ألا أن فريقها لم يكشف عن أي تفاصيل حول أسماء الهواتف الذكية المصابة بالثغرة، وبالرغم من أن هناك أكثر من 200 شركة مصنعة للأجهزة قد أخفقت في الاختبارات، حيث سمحت للبرمجيات الخبيثة بالهجوم على الأجهزة عبر الإنترنت.



يذكر أن تطبيقات المراسلة الفورية مثل "واتساب" و"تيليجرام" عرضة لهجوم المتسلليين من خلال تلك الثغرة، بالإضافة إلى تطبيقات خبيثة أخرى حيث تعمل بعضها على دفع العديد من الإعلانات المخادعة، مع تثبيت تطبيقات في الخلفية، وتنزيل مكونات إضافية، وإرسال رسائل نصية مدفوعة دون علم المستخدم.

