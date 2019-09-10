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رياضة

بـ كلمات مؤثرة.. ميتشو يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 12:59 م
الصربي ميتشو
الصربي ميتشو
ياسمين تيسير
وجه الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، رسالة لـ جماهير الفريق خاصة عقب تتويج الفريق ببطولة كأس مصر بعد الفوز أمام بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد مساء أول أمس على استاد برج العرب.

وكتب الصربي ميتشو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "من اعظم ما دعم فريق الزمالك هم الجماهير المحبه للفريق".

وأضاف الصربي ميتشو "الجماهير هي اللاعب رقم 12 داخل الفريق .. شكرا على الدعم والحب والدعوات الصادقة ... نحن الان نركز فقط في مباراة الفريق الافريقية امام بطل السنغال". 

وتوج الزمالك أول أمس ببطولة كأس مصر عقب الفوز أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة على استاد برج العرب.

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