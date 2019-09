بـ كلمات مؤثرة.. ميتشو يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك

وجه الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، رسالة لـ جماهير الفريق خاصة عقب تتويج الفريق ببطولة كأس مصر بعد الفوز أمام بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد مساء أول أمس على استاد برج العرب.

وكتب الصربي ميتشو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "من اعظم ما دعم فريق الزمالك هم الجماهير المحبه للفريق".

وأضاف الصربي ميتشو "الجماهير هي اللاعب رقم 12 داخل الفريق .. شكرا على الدعم والحب والدعوات الصادقة ... نحن الان نركز فقط في مباراة الفريق الافريقية امام بطل السنغال".

وتوج الزمالك أول أمس ببطولة كأس مصر عقب الفوز أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة على استاد برج العرب.

The biggest power given to us in Zamalek team is power to make supporters happy sweetening bitterness that life is serving.

Shukran ya Zamalkawy our player nr.12 for love,prayers&support to our team in matches behind.

We are now focused to Caf Champions league match in Senegal pic.twitter.com/V8Gxh4NbSu