ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

شروط التقدم للمدن الجامعية للطلاب الجدد بجامعة بنها.. تعرف عليها

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:34 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
أعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة بنها، بدء سحب وتلقي طلبات الإقامة بالمدن الجامعية "بنها، طوخ، مشتهر، شبرا" للعام الجامعي 2019 – 2020، للطلاب المستجدين.

وحددت إدارة المدن الجامعية مقر الإدارة العامة للمدن بكفر سعد ببنها، لتقدم الطلاب القدامى والجدد بطلباتهم بعد استيفائها من الساعة 9 صباحًا وحتى الثانية بعد الظهر يوميا عدا يومي الجمعة والسبت.

ويتم سحب الطلبات من مقر الإدارة العامة للمدن الجامعية بكفر سعد بنها أو على موقع الزهراء للمدن الجامعية "إرشادات التقدم والإقرارت" من خلال الموقع التالى : http://alzahraa.mans.edu.eg/

كما أنه على جميع الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدن الجامعية تسجيل طلب الالتحاق إلكترونيا على موقع الزهراء للمدن الجامعية من http://alzahraa.mans.edu.eg/studentApplications مع طباعة استمارة التقديم وإرفاقها مع ملف التقديم:

وعلى الطالب استخراج فيزا بنكية قابلة للسداد الإلكتروني، وذلك لسداد قيمة ملف التقديم بالمدن الجامعية، وكذلك رسوم الإقامة بالمدينة الجامعية.

يذكر أن المستندات المطلوبة مع ملف التقديم تشمل الفيزا البنكية للطالب قابلة السداد الإلكتروني، و2 صورة شخصية للطالب وصورة من بطاقة الطالب أو شهادة ميلاد الرقم القومي (حالة عدم استخراج البطاقة للطلاب المستجدين فقط) مع إحضار الأصل للاطلاع عليها وصورة من بطاقة ولي أمر الطالب وصورة آخر إيصال كهرباء أو غاز خاص بمحل إقامة الطالب وصورة من بطاقة ترشيح الطالب الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات (طلاب مستجدين فقط).

مع العلم بأنه لن يتم قبول أي طلب إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة واتباع التنبيهات والالتزام بمواعيد التقديم المحددة، كما أنه للإدارة العامة للمدن الجامعية الحق في رفض أي طلب يثبت أن به بيانات غير صحيحة ويخضع الطالب في هذه الحالة إلى الإجراءات القانونية المنظمة لهذا الشأن.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على شروط التسجيل بالمدينة الجامعية بجامعة حلوان

تعرف على مواعيد التقدم بطلبات الإقامة في المدن الجامعية بجامعة المنصورة

لطلاب جامعة عين شمس .. كل ما تريد معرفته عن التقديم بالمدينة الجامعية

أبرزها اختبار مخدرات وعدم الزواج.. 15 شرطا للإقامة في المدينة الجامعية بعين شمس

جامعة المنيا: استمرار التقديم بالمدن الجامعية إلكترونيًا حتى 8 سبتمبر

جامعة عين شمس:إتاحة التقديم إلكترونيا بالمدن الجامعية حتى أول سبتمبر

ترشيحاتنا

شعلة نار وفستان جريء.. ياسمين صبري بإطلالة صفراء تشعل السوشيال ميديا

3 وسائل للحصول عليها.. الإفتاء توضح آيات الرقية الشرعية.. فيديو

الدراسة بكرة .. تعرف على نظام ومقررات الصفين الأول والثاني الابتدائي المقرر تطبيقها هذا العام

صحيفة سويسرية تكشف دور جروس في تولي فايلر تدريب الأهلي

تراجع الدولار .. أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 10-9-2019

العثور على عجل بوجه نصف بشري.. شاهد ملامحه

البرلمان يطالب بإعادة تقييم أسعار المواد البترولية.. ويفجر مفاجأة بشأن انخفاض الأسعار

شعلة نار وفستان جريء.. ياسمين صبري بإطلالة صفراء تشعل السوشيال ميديا

يا فرحة ما تمت.. إلغاء رسوم تكرار العمرة يرفع أسعارها

عاش هنا يوثق رحلة نور الدمرداش مع الفن.. وأسرار زواجه من كريمة مختار رغم رفضها.. وكواليس اكتشافه لـ محمود عبد العزيز ومحمد عبده

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك

نزلى اللى فى بطنك .. التفاصيل الكاملة لواقعة القاء طبيب ابنه السفاح بعد علاقة غير شرعية مع ممرضة

صحيفة سويسرية تكشف دور جروس في تولي فايلر تدريب الأهلي

الدراسة بكرة .. تعرف على نظام ومقررات الصفين الأول والثاني الابتدائي المقرر تطبيقها هذا العام

قتل وعلاقات جنسية وشعوذة.. العشيق والزوجة وراء كل جريمة 3 جرائم فى اسبوع من دفاتر التحقيقات

أبو هاشم يكشف مخطط الجزيرة لتجنيد الإخوان..ويقدم إعتذارا للسيسي على الهواء

التفاصيل الكاملة لواقعة خنق طفل مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية في الرياض.. كاميرات المراقبة تفجر مفاجأة

أخبار الرياضة ليلا .. القيعي يهاجم اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. وشيكابالا يكشف حقيقة إهانته للأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب في ميل عقار من 8 طوابق.. الإسكندرية تبدأ إصلاح هبوط أرضي.. صور

بدون مكياج وبطبيعتها.. ياسمين رئيس في آخر صورة لها.. صور

شعلة نار وفستان جريء.. ياسمين صبري بإطلالة صفراء تشعل السوشيال ميديا