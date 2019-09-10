شروط التقدم للمدن الجامعية للطلاب الجدد بجامعة بنها.. تعرف عليها

أعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة بنها، بدء سحب وتلقي طلبات الإقامة بالمدن الجامعية "بنها، طوخ، مشتهر، شبرا" للعام الجامعي 2019 – 2020، للطلاب المستجدين.



وحددت إدارة المدن الجامعية مقر الإدارة العامة للمدن بكفر سعد ببنها، لتقدم الطلاب القدامى والجدد بطلباتهم بعد استيفائها من الساعة 9 صباحًا وحتى الثانية بعد الظهر يوميا عدا يومي الجمعة والسبت.



ويتم سحب الطلبات من مقر الإدارة العامة للمدن الجامعية بكفر سعد بنها أو على موقع الزهراء للمدن الجامعية "إرشادات التقدم والإقرارت" من خلال الموقع التالى : http://alzahraa.mans.edu.eg/



كما أنه على جميع الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدن الجامعية تسجيل طلب الالتحاق إلكترونيا على موقع الزهراء للمدن الجامعية من http://alzahraa.mans.edu.eg/studentApplications مع طباعة استمارة التقديم وإرفاقها مع ملف التقديم:



وعلى الطالب استخراج فيزا بنكية قابلة للسداد الإلكتروني، وذلك لسداد قيمة ملف التقديم بالمدن الجامعية، وكذلك رسوم الإقامة بالمدينة الجامعية.



يذكر أن المستندات المطلوبة مع ملف التقديم تشمل الفيزا البنكية للطالب قابلة السداد الإلكتروني، و2 صورة شخصية للطالب وصورة من بطاقة الطالب أو شهادة ميلاد الرقم القومي (حالة عدم استخراج البطاقة للطلاب المستجدين فقط) مع إحضار الأصل للاطلاع عليها وصورة من بطاقة ولي أمر الطالب وصورة آخر إيصال كهرباء أو غاز خاص بمحل إقامة الطالب وصورة من بطاقة ترشيح الطالب الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات (طلاب مستجدين فقط).



مع العلم بأنه لن يتم قبول أي طلب إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة واتباع التنبيهات والالتزام بمواعيد التقديم المحددة، كما أنه للإدارة العامة للمدن الجامعية الحق في رفض أي طلب يثبت أن به بيانات غير صحيحة ويخضع الطالب في هذه الحالة إلى الإجراءات القانونية المنظمة لهذا الشأن.

