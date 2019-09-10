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أخبار البلد

محافظ القاهرة يتبرع للطلاب غير القادرين: نعمل ليعيش الجميع في طمأنينة.. صور

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 04:15 م
صدى البلد
محمد هاني - عمرو سيد
شارك اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم في مبادرة الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام محافظة القاهرة بمنطقة عابدين.

وقام عبد العال بتوزيع 1000 حقيبة متضمنة أدوات مدرسية ومكتبية على طلاب المدارس غير القادرين بالإضافة إلى تبرعه من ماله الخاص بـ 100 جنيه لكل طالب و طالبة.

وأوضح عبد العال أنه دائما سوف يفعل كل ما في وسعه لكي يجعل الجميع في طمأنينة وسعادة، وأنه يعمل علي تطوير كل شيء في محافظة القاهرة وحث الطلاب علي الجد والاجتهاد في العام الدراسي الجديد قائلا: "أنتم الأمل والغد المشرق ويجب أن تجتهدوا في دراستكم وأن تبدعوا لأن مصر بحاجة إلى كل مبدع".

الجدير بالذكر أن المبادرة تهدف إلى توزيع 250 ألف حقيبة على طلبة المدارس بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية وذلك في الحفل الذي تنظمه مديرية التضامن الاجتماعي.
محافظ القاهرة يتبرع للطلاب غير القادرين: نعمل ليعيش الجميع في طمأنينة.. صور
محافظ القاهرة يتبرع للطلاب غير القادرين: نعمل ليعيش الجميع في طمأنينة.. صور
محافظ القاهرة يتبرع للطلاب غير القادرين: نعمل ليعيش الجميع في طمأنينة.. صور
محافظ القاهرة يتبرع للطلاب غير القادرين: نعمل ليعيش الجميع في طمأنينة.. صور
محافظ القاهرة يتبرع للطلاب غير القادرين: نعمل ليعيش الجميع في طمأنينة.. صور
محافظ القاهرة يتبرع للطلاب غير القادرين: نعمل ليعيش الجميع في طمأنينة.. صور
محافظ القاهرة يتبرع للطلاب غير القادرين: نعمل ليعيش الجميع في طمأنينة.. صور
محافظ القاهرة يتبرع للطلاب غير القادرين: نعمل ليعيش الجميع في طمأنينة.. صور
محافظ القاهرة يتبرع للطلاب غير القادرين: نعمل ليعيش الجميع في طمأنينة.. صور
محافظ القاهرة يتبرع للطلاب غير القادرين: نعمل ليعيش الجميع في طمأنينة.. صور
محافظ القاهرة يتبرع للطلاب غير القادرين: نعمل ليعيش الجميع في طمأنينة.. صور
محافظ القاهرة يتبرع للطلاب غير القادرين: نعمل ليعيش الجميع في طمأنينة.. صور
محافظ القاهرة يتبرع للطلاب غير القادرين: نعمل ليعيش الجميع في طمأنينة.. صور
محافظ القاهرة يتبرع للطلاب غير القادرين: نعمل ليعيش الجميع في طمأنينة.. صور

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