هشام ماجد لـ أكرم حسنى: كل سنة وأنت أظرف من اللي قبلها

حرص الفنان هشام ماجد على توجيه رسالة تهنئة خاصة للفنان أكرم حسني بمناسبة عيد ميلاده.نشر هشام ماجد عبر حسابه على موقع انستجرام، صورة جمعته بـ أكرم حسني، وعلق قائلًا: "زي النهاردة اتولد واحد من أظرف خمسة على وجه الأرض، إنه الأكرم حسني، كل سنة وأنت أظرف من السنة اللي قبلها".يذكر أن أكرم حسنى كان قد تعاقد مع المخرج شريف عرفة على تقديم فيلم سينمائى بعنوان "الأوضة الضلمة الصغيرة".كشف أكرم حسنى أن المشروع تقرر تأجيله لظروف طارئة، وأنه اتفق مع منتج الفيلم وليد منصور على تحديد مصيرة فى وقت لاحق.