ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هشام ماجد لـ أكرم حسنى: كل سنة وأنت أظرف من اللي قبلها

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 05:30 م
أكرم حسنى
أكرم حسنى
نبيل العدوى
حرص الفنان هشام ماجد على توجيه رسالة تهنئة خاصة للفنان أكرم حسني بمناسبة عيد ميلاده.

نشر هشام ماجد عبر حسابه على موقع انستجرام، صورة جمعته بـ أكرم حسني، وعلق قائلًا: "زي النهاردة اتولد واحد من أظرف خمسة على وجه الأرض، إنه الأكرم حسني، كل سنة وأنت أظرف من السنة اللي قبلها".

يذكر أن أكرم حسنى كان قد تعاقد مع المخرج شريف عرفة على تقديم فيلم سينمائى بعنوان "الأوضة الضلمة الصغيرة".

كشف أكرم حسنى أن المشروع تقرر تأجيله لظروف طارئة، وأنه اتفق مع منتج الفيلم وليد منصور على تحديد مصيرة فى وقت لاحق.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كأنه إمبارح .. شاهد صورة نادرة لـ محمد رمضان في الطفولة

أول تعليق من ماجد المصرى على زفاف ابنه

هشام ماجد وحسن الرداد ومحمد عبد المنصف في الجيم

فى أحدث ظهور له.. هشام ماجد: مع أساتذتي اللي علموني الكيميا

أشيك حاجة في مصر .. هشام ماجد يهنئ رجاء الجداوي بعيد ميلادها

كل سنة وأنا طيب.. أكرم حسني يحتفل بعيد ميلاده بنشر صورة نادرة

ترشيحاتنا

مصر تؤسس أكبر منظمة بترول في العالم .. القصة الكاملة لـ أوبك

كيف استقبلت إدارة بيراميدز السقوط الكبير أمام الزمالك فى نهائى كأس مصر؟

لتجديد رخصة القيادة الخاصة 2019.. اعرف الأوراق المطلوبة

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك

صحيفة سويسرية تكشف دور جروس في تولي فايلر تدريب الأهلي

خلال اجتماع الحكومة.. الملك سلمان يوجه رسالة إلى نجله الأمير عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت أسود ومكياج جذاب.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار فى عيد ميلاد زوجها

حافية القدمين وبملابس غريبة .. مايا دياب بإطلالة غير تقليدية فى أحدث ظهور لها

بعد تخلصها من الوزن الزائد .. أيتن عامر تبهر متابعيها بإطلالة جذابة