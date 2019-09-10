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أخبار العالم

نسج خيال.. أول تعليق من بوتين على الجاسوس الأمريكي داخل الكرملين

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 05:34 م
ترامب وبوتين
ترامب وبوتين
وكالات
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن أوليج سمولينكوف الذي تصفه وسائل الإعلام بالجاسوس الأمريكي، كان يعمل في إدارة الكرملين، مضيفا أن إقالته تمت منذ عدة أعوام.

وردا على سؤال صحفي بهذا الخصوص، قال بيسكوف، اليوم الثلاثاء: "حقا كان سمولينكوف يعمل في إدارة الرئيس، لكن تمت إقالته بأمر داخلي منذ عدة سنوات، ولم يكن يشغل أيا من المناصب الكبيرة بحيث لا يتم تعيين الأشخاص في هذه المناصب إلا بأمر من الرئيس. هذا الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله، ولا تتوفر لدي أي معلومات أخرى. وكل ما تتداوله وسائل الإعلام الأمريكية حول من الذي قام بسحب أحد بشكل سريع ومن الذي كان ينقذه وممن، وإلى آخره فإن هذا النوع من الكلام، كما تعلمون، "نسج خيال"، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق أفادت قناة "إن. بي. سي" الأمريكية بأن "الجاسوس الأمريكي" الذي كان يعمل سابقا في موسكو، يعيش حاليا باسمه الحقيقي وتحت حماية الحكومة الأمريكية بالقرب من واشنطن. وأضافت أنها لا تكشف عن اسم "الجاسوس" لأسباب أمنية.

وذكرت وسائل إعلام دولية، أن الحديث يدور عن أوليج سمولينكوف، الذي كان وفق المزاعم، يعمل في السفارة الروسية في الولايات المتحدة وفي الإدارة الروسية.

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