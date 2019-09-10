ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أبو الغيط: الوزراء العرب أكدوا أن الأمن المائي المصري جزء من الأمن العربي.. فيديو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 07:41 م
أحمد أبو الغيط، الأمين
أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية
هاني حسين
قال أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، إن وزير الخارجية المصري أحاط المجلس الوزاري بنتائج المفاوضات المصرية الإثيوبية حول سد النهضة، لافتا إلى أن الوزير طرح الصورة وأشار إلى الصعوبات التي تواجه هذا الأمر.

وأضاف أحمد أبو الغيط خلال كلمته في مؤتمر صحفي في ختام أعمال مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، قائلا: "على الجانب الآخر استمع الوزراء العرب بأكبر قدر من الاهتمام بهذه الإحاطة، والوزراء العرب تحدثوا بأن الأمن المائي المصري هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي".

وتابع أحمد أبو الغيط: "الوزراء العرب في اغلب تدخلهم عبروا عن التضامن الكامل مع مصر والسودان في حماية أمنهما المائي".

وأكمل أحمد أبو الغيط: "الوزراء عبروا عن الترحيب بجهد مصر المستمر للتوصل إلى توافق يحقق المصالح المشتركة لمصر والسودان وإثيوبيا".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبو الغيط: العراق ركن أساسي في الأمن القومي العربي.. وندعم جهوده في مكافحة الإرهاب

ترشيحاتنا

لكل اسم حكاية.. الغردقة بلد ساحلي يعوم على البترول

جمبسوت أسود ومكياج جذاب.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار فى عيد ميلاد زوجها

خالد عكاشة: ضبط خلية تهريب الإخوان للخارج ضربة أمنية موفقة.. فيديو

رفض إعادة مقدم التعاقد.. مرتضى منصور: أحمد الشناوي نصب علينا في 10 ملايين جنيه.. فيديو

اتحاد الكرة يزف بشرى سارة لـ الأهلى قبل مواجهة الزمالك فى السوبر

حافية القدمين وبملابس غريبة .. مايا دياب بإطلالة غير تقليدية فى أحدث ظهور لها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعر مبلل وفستان قصير .. درة بإطلالة عصرية على البحر

أنيقة وجذابة.. فى عيد ميلادها شاهد أبرز إطلالات وفاء الكيلانى

طريقة عمل الفراخ فى الفرن بعد سلقها .. وصفات متنوعة ولذيذة .. بالصور