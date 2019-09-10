أبو الغيط: الوزراء العرب أكدوا أن الأمن المائي المصري جزء من الأمن العربي.. فيديو

قال أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، إن وزير الخارجية المصري أحاط المجلس الوزاري بنتائج المفاوضات المصرية الإثيوبية حول سد النهضة، لافتا إلى أن الوزير طرح الصورة وأشار إلى الصعوبات التي تواجه هذا الأمر.



وأضاف أحمد أبو الغيط خلال كلمته في مؤتمر صحفي في ختام أعمال مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، قائلا: "على الجانب الآخر استمع الوزراء العرب بأكبر قدر من الاهتمام بهذه الإحاطة، والوزراء العرب تحدثوا بأن الأمن المائي المصري هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي".



وتابع أحمد أبو الغيط: "الوزراء العرب في اغلب تدخلهم عبروا عن التضامن الكامل مع مصر والسودان في حماية أمنهما المائي".



وأكمل أحمد أبو الغيط: "الوزراء عبروا عن الترحيب بجهد مصر المستمر للتوصل إلى توافق يحقق المصالح المشتركة لمصر والسودان وإثيوبيا".

