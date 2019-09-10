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رياضة

بداية مخيبة للمنتخب السعودي تحت قيادة رينارد

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 08:28 م
صدى البلد
عمر سلامة
فشل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تحت قيادة مدربه الجديد الفرنسي هيرفي رينارد، في الظهور بمستوى مشرف أمام نظيره اليمني عندما تأخر مرتين على ملعب البحرين الوطني، قبل أن ينهي المواجهة بالتعادل 2-2 في مستهل مشوار الأخضر في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022.

بدأت المباراة بضغط من لاعبي الأخضر وتهيأت لهم فرصة هدف السبق بعد 3 دقائق عندما تجاوز سالم الدوسري حارس المرمى؛ لكن المنتخب اليمني فاجأ الأخضر بهدف مباغت من لعبة هوائية لمهاجمه محسن قراوي بعد مرور 8 دقائق.

وجاء رد الأخضر بهدف التعادل عن طريق هتان باهبري عند الدقيقة 23، وكاد سلمان الفرج أن يتقدم للأخضر بهدف ثان لكن القائم الأيمن أناب عن الحارس اليمني في التصدي لتسديدة الفرج.

ومن هجمة مرتدة تمكن المنتخب اليمني من التقدم للمرة الثانية بهدف عمر الضاحي عند الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بتأخر الأخضر بهدفين مقابل هدف.

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن سالم الدوسري من إدراك التعادل للأخضر عند الدقيقة 47، ودفع الفرنسي هيرفي رينارد بالثلاثي عبدالرحمن الدوسري وهارون كمارا وعبدالعزيز البيشي على التوالي لتنشيط الجانب الهجومي، ليهاجم الأخضر ويصل منطقة الجزاء اليمنية في أكثر من مناسبة.

ويستضيف الأخضر نظيره السنغافوري في العاشر من أكتوبر المقبل، في ثاني مبارياته ضمن المجموعة الرابعة.

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