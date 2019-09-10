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أخبار العالم

لحظة هروب نتنياهو من صواريخ المقاومة الفلسطينية.. فيديو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 08:39 م
رئيس وزراء الاحتلال
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي
شريف سيد
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية شريط فيديو لحظة هروب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أثناء خطاب له، من صواريخ المقاومة، عقب إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنة عسقلان.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط صاروخ على مدينة أشدود، بالأراضي المحتلة، خلال خطاب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي تم إبعاده من قبل حُراسه الشخصيين وإنزاله عن المنصة خلال خطاب له.

وقالت وسائل الإعلام إنه سمع عقب ذلك دوي صافرات إنذار في مستوطنات عسقلان وأشدود بالأراضي المحتلة.

يأتي ذلك عقب إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن عن انتهاء كافة الاتفاقيات التي تمت مع الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الماضية.

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