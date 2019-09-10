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رياضة

تصفيات يورو 2020 .. أسود إنجلترا تلتهم كوسوفو بخماسية فى الشوط الأول

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:03 م
منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا
أحمد هاني
أنهي منتخب إنجلترا الشوط الأول متقدمًا على كوسوفو بخمسة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التى تجمعهما حاليًا على ملعب "سانت ميريز"، فى المجموعة الأولى من التصفيات.

جاء الهدف بعد مرور 34 ثانية فقط من خطأ دفاعى قاتل للإنجليز استغله فالون بريشا مهاجم الضيوف ليسجل الهدف الأول لفريقه.

لكن التقدم لم يدم طويلًا بعد أن تعادل رحيم سترلينج للإنجليز فى الدقيقة 8، وعزز بعدها هاري كين بالهدف الثاني قبل أن يضيف الأسود الثلاثة ثلاثة أهداف متتالية قبل نهاية الشوط الأول.

ويحتل منتخب إنجلترا صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، فيما يحتل منتخب كوسوفو الوصافة برصيد 6 نقاط.

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