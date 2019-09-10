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رياضة

الهند تفرض التعادل على قطر في تصفيات آسيا لمونديال 2022

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:11 م
الهند تفرض التعادل
الهند تفرض التعادل على قطر
محمد رشاد
فرض المنتخب الهندي التعادل السلبي على مضيفه القطري اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة الى كأس العالم 2022.

وحصد كل فريق نقطة واحدة لترفع قطر رصيدها إلى أربع نقاط في الصدارة مقابل نقطة واحدة للهند في المركز الرابع.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها فاز منتخب افغانستان على نظيره منتخب بنجلادش بهدف سجله فارشاد نور في الدقيقة 27.

ورفع هذا الفوز رصيد افغانستان إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث وبقيت بنجلادش بلا رصيد من النقاط في المركز الأخير.

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