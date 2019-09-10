الهند تفرض التعادل على قطر في تصفيات آسيا لمونديال 2022

فرض المنتخب الهندي التعادل السلبي على مضيفه القطري اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة الى كأس العالم 2022.



وحصد كل فريق نقطة واحدة لترفع قطر رصيدها إلى أربع نقاط في الصدارة مقابل نقطة واحدة للهند في المركز الرابع.



وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها فاز منتخب افغانستان على نظيره منتخب بنجلادش بهدف سجله فارشاد نور في الدقيقة 27.



ورفع هذا الفوز رصيد افغانستان إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث وبقيت بنجلادش بلا رصيد من النقاط في المركز الأخير.