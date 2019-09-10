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سيارات

7 أسباب تؤدي إلى عدم وصول الوقود إلى المحرك.. تعرف عليها

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:41 م
صدى البلد
كريم عاطف
تتعرض بعض السيارات الى مشكلة عدم التشغيل أو الدوار والسبب هو عدم وصول الوقود الى المحرك ، ولكن لم نعرف الأسباب الحقيقية التى تؤدى الى عدم وصول الوقود الى المحرك.

وخلال هذا الموضوع نتعرف على 7 أسباب لهذا العطل و بعض النصائح الهامة للحفاظ على مضخة الوقود في سيارتك .

- خلل او عطل في مضخة الوقود

- تلف الفيوز الخاص بمضخة الوقود

- خلل أو قطع في الاسلاك الكهربائية

- خزان الوقود فارغ

- تلف مصفي الوقود وانسداده كليًا بحيث يمنع الوقود من الوصول الى المحرك

- انسداد البخاخات

- انسداد أنابيب الوقود

وهذه بعض النصائح الهامة للحفاظ على مضخة الوقود في سيارتك:

- دائمًا تأكد أن خزان الوقود ممتلئ ولا ينخفض مستواه أقل من النصف، لأن مضخة الوقود ترتفع حرارتها عند الاشتغال والطريقة الوحيدة لتبريدها هو وجودها بشكل دائم في الوقود حتى لا تتعرض للتلف بسرعة.

- حافظ على الصيانة الدورية في سيارتك وتغيير فلتر الوقود في الوقت المناسب. 

- ابتعد عن محطات الوقود غير الجيدة.

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