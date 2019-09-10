التعليم : راجعنا كل المناهج .. وهناك كتاب إنجليزي جديد لـ أولى ثانوي

أكدت الدكتورة نوال شلبي مدير مركز تطوير المناهج التابع لوزارة التربية والتعليم ، أن جميع المناهج التعليمية في مصر يتم مراجعتها مراجعة سنوية قبل بدء كل عام دراسي ، بناء على أبحاث الميدان .



وقالت شلبي في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، إن جميع مناهج نظام التعليم الجديد التي تم تدريسها خلال العام الدراسي الماضي 2018/2019 لتلاميذ رياض الاطفال والصف الاول الابتدائي تمت مراجعتها بالكامل ، مشيرةً إلى أن المراجعة أظهرت أنها لا تحتاج لأي تعديلات جذرية تُذكر ، ولكن فقط تم تصحيح بعض الهمزات في كتابة الكلمات.



وأضافت شلبي قائلة ، أنه بالنسبة للمناهج التي سيتم تدريسها في الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي خلال العام الدراسي 2019/2020 ، فلم يشهد معظمها أي تعديلات جذرية ، إلا أن هناك فقط كتاب لغة انجليزية جديد تقرر تدريسه في الصف الاول الثانوي.



وأشارت إلى أن أي تعديلات يتم اجراؤها في المناهج التعليمية ، تتم بعد الاستعانة بآراء مستشاري المواد الذين يلفتون انتباه المركز إلى الاجزاء التي لم يستوعبها المعلمون في الميدان ولم يستطيعوا شرحها بالشكل المطلوب .



جدير بالذكر أنه من المقرر أن تبدأ الدراسة بالنسبة لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي غدا الاربعاء الموافق 11 /9 /2019 وتستمر حتى يوم 28 /5 /2020.



وقالت وزارة التربية والتعليم إن الشكل العام للكتب اختلف في مرحلة رياض الأطفال، وكذلك في كتب اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية والتربية الدينية، كما تم إعداد كتاب للصف الثاني الابتدائي خاص بالرياضيات منفصلا عن كتاب الباقة اكتشف.



وأكدت وزارة التربية والتعليم أن العام الدراسي يجب أن تطول مدته في مصر، وذلك لمصلحة الطالب حتى يتمكن من استيعاب المواد الدراسية لأن ما يحدث في هذه المرحلة هو مستقبل التعليم في مصر واستثمارنا الحقيقي.