تغريم نادي الزمالك 100 ألف جنيه وشيكابالا 50 ألفا .. تعرف علي السبب

قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد حسن بندارى تغريم نادي الزمالك مائة ألف جنيه ، وذلك لحساب الاتحاد المصري لكرة القدم تُسدد في مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار عن المخالفة الانضباطية وهي قيام جماهيره بترديد عبارات تحتوي علي ألفاظ خارجة وسباب للاعبي نادي بيراميدز والنادي الأهلي.



جاء ذلك بعد الاجتماع الذى عقدته اللجنة بمقر اتحاد الكرة اليوم لمناقشة التقرير الخاص بمباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر لكرة القدم .



وأشارت اللجنة إلى أنه تلقت تقرير مراقب المباراة وتضمن قيام أحمد الشناوى حارس بيراميدز بارتداء طاقم حارس مخالف لما تم الاتفاق عليه في المؤتمر التنسيقي.



كما تضمن قيام جمهور نادي الزمالك بترديد عبارات تحتوي علي ألفاظ خارجة ضد لاعبي نادي بيراميدز والنادي الأهلي علي النحو المبين بالتقرير بالاضافة الى تأخر الفريقين عن النزول الي الملعب في بداية الشوط الثاني علي النحو المبين بالتقرير.



وتضمن التقرير دخول الجهاز الفني والإداري لنادي الزمالك لأرضية الملعب عقب كل هدف .



وأضافت اللجنة إلى أنه ثبت وتأكد خلال المواقع الإعلامية الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي قيام محمود عبد الرازق شيكابالا بتحريك وإثارة جماهير نادي الزمالك للهتاف بعبارات خارجة تحوي ما يخالف الآداب العامة والروح و القيم الرياضية .



وقررت اللجنة تغريم شيكابالا خمسين ألف جنيه ، وذلك لحساب الاتحاد المصري لكرة القدم تُسدد في مده أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار لما بدر منه علي النحو المتقدم وصفه.



كما غرمت لجنة الانضباط كل من علي جبر جبر مسعد ، وعمر محمود جابر ، وأحمد الشناوي ،لاعبي نادي بيراميدز مبلغ وقدرة ثلاثون ألف جنية لكل منهم تُسدد لحساب الاتحاد المصري لكرة القدم في مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار عن واقعة عدم الصعود الي منصة التتويج علي النحو المتقدم وصفه.



ووجهت اللجنة تحذيرا للجهاز الفني والإداري لنادي الزمالك بعدم الدخول لأرضية الملعب أثناء سير المباراة دون إذن الحكم.

