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أخبار العالم

تصعيد جديد.. كوريا الشمالية تجري اختبارا على راجمة صواريخ

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 11:47 م
صدى البلد
رويترز
ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أشرف على اختبار راجمة صواريخ عملاقة متعددة الفوهات اليوم الثلاثاء.

وذكر مسؤولون كوريون جنوبيون أن كوريا الشمالية أطلقت مجموعة جديدة من الصواريخ القصيرة المدى اليوم الثلاثاء، وذلك بعد ساعات فقط من إبداء بيونج يانج استعدادها لاستئناف المحادثات المتعثرة بشأن نزع أسلحتها النووية مع الولايات المتحدة.

يأتي ذلك رغم اللقاءات المتكررة التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وكان أخرها في أراضي كوريا الشمالية نفسها.

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