فاتورة الكهرباء بـ30 جنيها.. مواطن يشكو من إيقاف بطاقة التموين بكفر الشيخ.. صور

ويقول فى رسالته: "بسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء على عكس الصحيح وأنه يعمل بنظام العداد الجديد الكارت ويشحن فاتورته بنحو 30 جنيها شهريا".





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