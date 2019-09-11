ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

فاتورة الكهرباء بـ30 جنيها.. مواطن يشكو من إيقاف بطاقة التموين بكفر الشيخ.. صور

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 08:40 ص
صدى البلد
وسام مختار
أرسل المواطن عمر فؤاد، شكوى في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من توقف بطاقة التموين رقم 115000465476 مكتب تموين إبشان كفر الشيخ.

ويقول فى رسالته: "بسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء على عكس الصحيح وأنه يعمل بنظام العداد الجديد الكارت ويشحن فاتورته بنحو 30 جنيها شهريا".

للتواصل مع الحالة يمكن الاتصال على رقم 01003062279


ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سكان شارع طومان باى بالزيتون يشتكون من سوء الطريق

سكان عزبة الشط بالدقهلية يطالبون بإنارة طريق المقابر

سكان شارع البوهي بإمبابة يشتكون من انتشار القمامة

مواطن بالمعاش يشكو وقف بطاقة التموين: استهلاكنا للكهرباء لا يتعدى 250 جنيها

أرملة تشكو من توقف بطاقتها التموينية.. استهلاكنا للكهرباء لا يتعدى 350 كيلو

مواطن: وقفوا بطاقة التموين بسبب فاتورة المحمول أعمل إيه ؟..صور

ترشيحاتنا

مبهرة وجميلة.. ياسمين صبري بـ اطلالة مثيرة على إنستجرام

باستثناء الرباعي الدولي.. بعثة الأهلي تتجه إلى غينيا الاستوائية.. صور

تعرف على الطريقة الصحيحة للتيمم

نداء شرارة لـ صدى البلد: ارتديت الحجاب منذ أن كان عمري 16 عاماً

الحمبولي وهولاكو وبعجر والدكش وكباكا وأوكا.. أسماء أشهر لصوص مصر عبر التاريخ.. صور

فاتورة الكهرباء بـ30 جنيها.. مواطن يشكو من إيقاف بطاقة التموين بكفر الشيخ.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال.. هنا الزاهد تحتفل بعقد قرانها

مكشوف الصدر.. عبير صبري تثير الجدل بفستان أسود وحبات ليمون

جيبة طويلة من الخلف وقصيرة من الأمام.. بسمة بإطلالة أنيقة في مهرجان تورونتو