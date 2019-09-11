جيبة طويلة من الخلف وقصيرة من الأمام.. بسمة بإطلالة أنيقة في مهرجان تورونتو

نشرت الفنانة بسمة علي صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" صورة لها جديدة من العرض الثاني لـفيلم "بعلم الوصول" في مهرجان تورونتو.



وظهرت بسمة بإطلالة انيقة ببلوزة اوف وايت بأكمام شفافة، وجيب ستان منقوشة باللون الازرق والاصفر، وكانت الجيبة هي الملفتة بتصميمها المختلف فهي قصيرة من الامام فوق الركبة وطويلة من الخلف .



وارتدت بسمة حذاء عالي مختلف باللون الاحمر، واعتمدت تسريحة بسيطة ومكياج هادئ جدا ، وكتبت بسمة علي الصورة " الثاني ل "بعلم الوصول" في مهرجان تورونتو.. استمتعت جدا 🙏"



