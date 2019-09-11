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فن

أغنية جابوا سيرته لأصالة تقترب من الـ 8 ملايين مشاهدة.. فيديو

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 07:12 ص
أصالة
أصالة
آيه عاطف
اقتربت أغنية "جابوا سيرته" للفنانة السورية أصالة نصري، من كسر حاجز الـ 8 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة بها على يوتيوب.

وتضمن ألبوم أصالة نصري الجديد "في قربك" 10 أغان، هم "في قربك، نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة صد".

وكانت أصالة نصري قد طرحت 3 أغان بشكل منفرد من ألبومها، الأولى هي "نكتة بايخة" من كلمات: عبدالحميد حباك، وألحان: إيهاب عبدالواحد، وتوزيع: فهد.

والأغنية الثانية من ألبوم أصالة نصري، هي أغنية "مبقاش سر" من كلمات: أمير طعيمة، ألحان: أحمد زعيم، توزيع: فهد، وتريات: فهد، تنفيذ وتريات: تامر غنيم.

والأغنية الثالثة من ألبوم أصالة نصري، هي "حاجة متخصكش"، من كلمات : ناصر الجيل، الحان وتوزيع: آدم حسين، جيتار : اوسو، مهندس صوت: أندرو داوود، ميكس: لندن.

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