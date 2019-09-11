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رياضة

الأهلي خايف من شيكابالا.. رسالة نارية من مرتضى منصور للقيعي.. فيديو

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 06:07 ص
عدلي القيعي ومرتضى
عدلي القيعي ومرتضى منصور
ريهام بكير
أعرب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن استيائه تجاه قرارات لجنة الانضباط باتحاد الكرة ، بتغريم الزمالك 100 ألف جنيه وتغريم محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الفريق، 50 ألف جنيه بسبب احتفاله مع جماهير القلعة البيضاء على هتافات مسيئة للأهلي.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم، إن شيكابالا لم يفعل شيئا ولم يتجاوز في حق الأهلي وجماهيره لكي يتم عقابه.

وأضاف منصور ، ان الأهلي خائف من شيكابالا في المواجهة المرتقبة مع الزمالك في السوبر المصري ، ويريد إيقافه، موجها رسالة لـ عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالقلعة الحمراء ، ما هو اللفظ الذي قاله شيكابالا لكي يتم عقابه .

وأشار إلى ان لاعبي الأهلي احتفلوا أكثر من مرة مع جماهيرهم بهتافات مسيئة للزمالك ولأندية اخرى سواء في لقاءات محلية أو قارية ، ولم يتكلم أحد عن ذلك ، مشددا ان شيكا اذا تلفظ بأي إهانة كان الزمالك عاقبه اولا.

وكانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد حسن بندارى قررت تغريم نادي الزمالك مائة ألف جنيه ، وذلك لحساب الاتحاد المصري لكرة القدم تُسدد في مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار عن المخالفة الانضباطية وهي قيام جماهيره بترديد عبارات تحتوي علي ألفاظ خارجة وسباب للاعبي نادي بيراميدز والنادي الأهلي.

وأشارت اللجنة إلى أنه تلقت تقرير مراقب المباراة وتضمن قيام أحمد الشناوى حارس بيراميدز بارتداء طاقم حارس مخالف لما تم الاتفاق عليه في المؤتمر التنسيقي.

كما تضمن قيام جمهور نادي الزمالك بترديد عبارات تحتوي علي ألفاظ خارجة ضد لاعبي نادي بيراميدز والنادي الأهلي علي النحو المبين بالتقرير بالاضافة الى تأخر الفريقين عن النزول الي الملعب في بداية الشوط الثاني علي النحو المبين بالتقرير.

وتضمن التقرير دخول الجهاز الفني والإداري لنادي الزمالك لأرضية الملعب عقب كل هدف .

وأضافت اللجنة إلى أنه ثبت وتأكد خلال المواقع الإعلامية الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي قيام محمود عبد الرازق شيكابالا بتحريك وإثارة جماهير نادي الزمالك للهتاف بعبارات خارجة تحوي ما يخالف الآداب العامة والروح والقيم الرياضية .

وقررت اللجنة تغريم شيكابالا خمسين ألف جنيه ، وذلك لحساب الاتحاد المصري لكرة القدم تُسدد في مده أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار لما بدر منه علي النحو المتقدم وصفه.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي بطل الدوري ، والزمالك بطل الكأس خلال الأيام المقبلة مباراة كأس السوبر المصري عن موسم 2017 /2018.

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