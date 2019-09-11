حظك اليوم الأربعاء 11-9-2019 لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والصحى والعاطفى

برج العقرب واحد من الأبراج التي تتمتع بنسبة عالية من الشك فى جميع من حولها، وهو من الأبراج الترابية، ومن مشاهير برج العقرب ماجد المهندس.



تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعات الأبراج وحظك اليوم لبرج العقرب على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى .





حظك اليوم الاربعاء برج العقرب:



حظك اليوم الاربعاء لبرج العقرب مهنيًا:



لا تستسلم للضغوط ولا تسمح للمعنويات بالتراجع حتّى لو واجهت الكثير من المشاكل المهم كن قوي فهذا اليوم



حظك اليوم الاربعاء لبرج العقرب عاطفيًا:



لا تقحم نفسك في مشاكل مع الشريك، وهو يلجأ إليك طالبًا منك الوقوف إلى جانبه، فقد تنفره منك يا عزيزي فكن حذر.



حظك اليوم الأربعاء لبرج العقرب صحيًا:



تتحسن أوضاعك الصحية وتبشر بأن كل ما تعرضت له من أمراض كان بسبب الأعصاب