لـ المصريين بالخارج و العرب والسائحين.. 10 إجراءات للإفراج عن سيارتك لقضاء أجازة

متعة السفر والترحال لاحدود لها، ستشعر بها مجرد وصولك إلى مصر بسيارتك الخاصة للتجول فى شوارعها لتعيش حياتك بعيدا عن إستئجار التاكسى أو الباصات لتكون منفردا بتجربة مثيرة.





بعض المسافرين الى مصر سواء المصريين بالخارج أو الأشقاء العرب والسائحين، يسيطر داخل أذهانهم كثيرا فكرة اصطحاب سيارتهم لقضاء الأجازة فى مصر أم الاعتماد على وسائل النقل المعتادة إلا أن الخصوصية تغلب على مشاعرهم بالاضافة الى التجربة المتميزة لتجربة للقيادة فى أحياء وشوارع المحروسة لتكون مغامرة تضاف لزكرياتهم.





وفى إطار ذلك يقدم «صدى البلد»، إجراءات دخول سيارات المصريين بالخارج والعرب والسائحين إلى مصر لقضاء فترة مؤقتة فى السطور القادمة.





«الأفراج المؤقت عن سيارات»





1- يتم الافراج المؤقت عن السيارات بحد أقصى 6 أشهر فى السنة

2- الافراج عن السيارات بما لا يجاوز فترة الإقامة للأجانب بعد سداد الضريبة كاملة

3- 500 جنية عن السيارة عن الثلاث أشهر الأولي أو جزء منها

4- 1000 جنية عن السيارة عن الثلاث أشهر التالية أو جزء منها

5- 1000 جنية عن كل سيارة من السيارات الواردة صحبة الأفواج السياحية





«سيارات واردة للسفارات والقنصليات والمنظمات الدولية»





1 - السيارات الواردة للاستعمال الرسمي للمنظمات الدولية والعربية الإقليمية

2- أعضاء المنظمات الحائزين على جوازات سفر دبلوماسية أو بطاقة صادرة من الخارجية

3-الإفراج المؤقت عن السيارات وفقا" لما تقرره وزارة الخارجية مع مصلحة الجمارك

4- مقابل تعليق أداء الضريبة وفقا" لمبدأ المعاملة بالمثل