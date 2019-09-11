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أخبار العالم

عقب إقالة بولتون.. إيران تعلن موقفها من عقد مباحثات مع أمريكا

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 10:01 ص
جون بولتون
جون بولتون
رويترز
أكدت إيران، اليوم الأربعاء، أن إقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون من منصبه، لا تعني إعادة النظر في عودة المباحثات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا) عن مبعوث طهران للأمم المتحدة ماجد تاخترافانتشي قوله إن: "رحيل مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون عن إدارة الرئيس دونالد ترامب لن يدفع إيران إلى إعادة النظر في الحديث مع الولايات المتحدة".

وأكد على عدم وجود سبيل للمباحثات مع الولايات المتحدة، مع استمرار العقوبات التي تفرضها على إيراني خلال الفترة الحالية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الثلاثاء، أنه تقدم بطلب إلى مستشار الأمن القومي بتقديم إستقالته، باعتباره شخص غير مرغوب فيه هذه الفترة.

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