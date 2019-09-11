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حوادث

الأب وأولاده تجار مخدرات.. ضبط سائق وبحوزته لفافات بانجو وهيروين بالدقهلية

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 11:57 ص
ضبط سائق وبحوزته
ضبط سائق وبحوزته لفافات بانجو وهيروين
همت الحسينى
تمكنت مباحث الدقهلية من ضبط سائق وبحوزته هيروين وبانجو وطلقات نارية فيما فرا والده وشقيقه اثناء القبض عليه.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن مباحث الدقهلية من ضبط احمد.ح .ن 30 عاماوبحوزته 210 لفافة بها هيروين وبندقية خرطوش.

وبتفتيش السياره التى كان يستقلها رقم 45355 ملاكى دمياط عثر ايضا على 450 لفافة بانجو وسلاح ابيض كما عثر على 2 اسطوانة هيروين و50 طربة حشيش.6 اجولة بهما 30 لفافة اسطوانية بها بانجو.

كما عثر داخل حجرة نوم شقيقه محمد .ح .ن على 20 لفافةبها بانجو و3 سلاح ابيض وعثر داخل حجرة والده على 10 لفافات بانجو.

وبسؤال المتهم اكد انه ووالده وشقيقه يقومون بالاتجار فى المخدرات وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات.

وحرر محضر رقم 12981 جنايات شربين وجار ضبط الهاربين واخطرت النيابه للتحقيق.

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