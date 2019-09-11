وزير الخارجية: أزمة قطر باقية لحين تنفيذ مطالب الدول الأربع

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن الأزمة مع قطر باقية طالما لم تنفذ مطالب الدول الأربع مصر والسعودية والإمارات والبحرين.



وأوضح سامح شكري ، في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط، نشرت اليوم الأربعاء، أن الدوحة لم تظهر أي تفاعل أو اهتمام فعلي لحل أزمتها مع الدول الأربع المقاطعة لها.



وأشار إلى أن موقف مصر والسعودية والإمارات والبحرين يبقى على ما هو عليه من الأزمة مع الدوحة إذا لم يتم تنفيذ المطالب.



وفي 5 يونيو 2017 قررت كل من مصر والسعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة، وتبعتها حكومة اليمن، وجزر المالديف، وجزر القمر، في قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر.



وفي يوم 6 يونيو 2017، أعلن الأردن عن تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع قطر، وإلغاء تصريح مكتب قناة الجزيرة في الأردن.



كما أعلنت سلطات موريتانيا عن قطع علاقاتها الدبلوماسية رسميا مع دولة قطر. وفي 7 يونيو أعلنت جيبوتي عن تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر.



وقاطعت هذه الدول قطر لما اعتبروه من سلوكها لدعم الفوضى وعدم الاستقرار بالمنطقة وعلاقات حكومة قطر مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة والمتطرفة والتعاطي الإعلامي لقناة الجزيرة مع بعض الأحداث والخلاف حول طريقة مكافحة الإرهاب وعدم بذل دولة قطر ما يكفي لمكافحته وتمويله وإعطاء جماعات العنف منابر فضائية للتعبير عن أفكارها، و طبيعة العلاقات مع إيران.