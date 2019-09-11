استولت على 1.5 مليون جنيه.. ضبط سيدة نصبت على المواطنين بالإسكندرية

تمكنت أجهزة الأمن بالإسكندرية، من ضبط إحدى السيدات لقيامها بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ 1.5 مليون جنيه بزعم توظيفها.



تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا بلاغا من 4 مواطنين، مقيمين بدائرة مركز شرطة الرحمانية بالبحيرة، بقيام إحدى السيدات بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 1.500.000 مليون وخمسمائة ألف جنيه بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح، ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.



وأكدت التحريات صحة الواقعة أن وراء ارتكابها "مالكة محل ملابس جاهزة"، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.



عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.