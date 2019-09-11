طلب إحاطة بشأن غياب الخدمات الطبية في الوحدات الصحية

قدمت الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، لتوجيهه ومناقشته في مواجهة وزيرة الصحة والسكان، استنادًا إلى حكم المادة "134" من الدستور، بشأن غياب الخدمات الطبية في الوحدات الصحية، نتيجة ضعف الإمكانيات والمتسلزمات الطبية اللازمة.



وقالت النائبة سحر عتمان في طلبها، إن ما زال قطاع الصحة يعاني من العديد من المشاكل، خاصة نقص الأطباء والأدوية، وتدني الخدمة الطبية، وتحولت الوحدات الصحية إلى بيوت خاوية، الأمر الذي يدفع المرضى إلى السفر إلى عواصم المحافظات بحثا عن العلاج.



وأضافت النائبة سحر عتمان أن الإهمال الطبي يخيم على العمل داخل العديد من الوحدات الصحية لاسيما في المحافظات النائية بسبب انعدام الضمير لدى البعض وانشغالهم بعياداتهم الخاصة، تاركين المرضى الفقراء يفترشون بلاط المستشفيات في انتظار ملائكة الرحمة على أمل توقيع الكشف الطبي بالمجان عليهم، بعيدًا عن عياداتهم الخاصة، علاوة على عدم وجود أدوية كافية داخل المستشفيات وتدني مستوى النظافة العامة.



وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن حل مشكلة الصحة والعلاج يبدأ وينتهي من الوحدات الصحية التي يمكن في حال تطويرها بشكل فاعل يتجاوز الشكل، وهو أن تلعب دورًا مركزيًا في نظام العلاج والتأمين الصحي الشامل، لأن أحوال هذه الوحدات تلخص أوضاع المستشفيات العامة والمركزية وغيرها.