القبض على فلاح يحمل 277 قطعة أثرية في المنيا.. صور

تمكنت أجهزة الأمن المنيا من ضبط مزارع بحوزته 277 قطعة أثرية داخل جوال بلاستيك داخل منزله بمركز أبو قرقاص جنوب المحافظة بقصد الاتجار.



ووردت معلومات لضباط قسم شرطة السياحة والآثار بالمنيا تفيد بقيام مزارع يدعي ف . ح 53 سنة ومقيم بمركز أبوقرقاص بحيازته لقطع أثرية من مختلف تمهيدا للاتجار بها.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته 277 قطعة أثرية موضوعة داخل جوال بلاستيك بمنزله بمركز أبو قرقاص، وهي عبارة عن8 تماثيل وتمائم ، و244 عملة أثرية و22 تمثالا حجريا يعود للعصور القديمة.



وجرى التحفظ على المضبوطات وتشكيل لجنة من الآثار للوقوف على مدى أثرية وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.