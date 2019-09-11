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رياضة

أراء مشجعي كرة القدم عن اللاعب الذي يستحق الحصول بجداره على لقب The best.. فيديو

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 02:48 م
صدى البلد
ماجدة المهدى -عدسة ابانوب نبيل
أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عن قائمة بـ 55 لاعبا المرشحين للتشكيل المثالي لأفضل 11 لاعبا "the best" والمحدد إقامتها يوم 23 من شهر سبتمبر الجاري في مدينة ميلانو بإيطاليا.

وتواجد الفرعون المصري محمد صلاح ضمن قائمة التشكيل المثالي لعام 2019.

لذلك رصدت عدسة صدى البلد آراء بعض مشجعي كرة القدم عن اللاعب الذي يستحق الحصول بجدارة على لقب The best.

في البدايه قال أحمد عمر انه لو حسبنا بالأرقام فإن الاحق بالحصول على اللقب هو اللاعب ساديو ماني لانه حصل على الحذاء الذهبي في الدوري الانجليزي وهو الأقرب للقب.

وأضاف علي سعيد أن اللاعب فان دايك لاعب فريق ليفر بول هو احسن لاعب في أوروبا وقادر على الحصول عليها كأحسن لاعب في العالم.

وأشار شريف أحمد إلى أن رونالدو هو اللاعب الذي يستحق بجداره الحصول على اللقب لانه لعب بمهاره في هذا الموسم وكان موسم جيدا له مقارنة بأي لاعب آخر.

وأوضح محمد كاظم أنه يتمنى فوز الفرعون المصري محمد صلاح باللقب وهو يعتبر محمد صلاح من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم ويستطيع المنافسة حتى المرحلة الاخيرة وحصوله على اللقب.

وتابع محمود علي قائلا انه أيضا يتمنى حصول محمد صلاح على اللقب ولكن الأقرب إلى اللقب هو اللاعب فان دايك مشيرا إلى أن محمد صلاح قادر هذا العام على المنافسة بشكل جيد ولكن لن يستطيع الحصول على اللقب ومن المتوقع حصوله عليه العام القادم






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